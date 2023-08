PT e Centrão fazem acordo para ministro de Lula prestar esclarecimentos à Câmara

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, será convidado a prestar esclarecimentos à Comissão da Câmara voltada à área, após um acordo que envolveu PT e Centrão, em mais um sinal de fogo amigo no governo Lula. Ex-senador de Minas Gerais pelo PSD, Silveira, pelo acordo, terá de responder ao convite até a próxima quinta-feira e ir à comissão até o dia 23. Caso contrário, ele será convocado ao colegiado.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante debate sobre a tarifa aplicada à energia elétrica durante sessão da Comissão de Serviços e Infraestrutura do Senado, em Brasília. Agora, ele terá de ir à Comissão de Minas e Energia. Foto: Wilton Junior

A proposta original, de autoria do deputado Filipe Barros (PL-PR), queria convocar de imediato o ministro para explicar a mudança da política de preços da Petrobras.

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE), porém, articulou junto a colegas e apensou um pedido para que Alexandre Silveira explique a nomeação do ex-vereador de Coronel Fabriciano (MG) Leandro Xingó, conhecido como Xingozinho, no cargo de diretor de gestão corporativa e sustentabilidade da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar).

Forte, que se tornou um parlamentar temido pelo Palácio do Planalto após ser escolhido para relatar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, conseguiu o apoio da oposição, do Centrão e até do PT para unir o pedido de explicações sobre Xingozinho à demanda de Filipe Barros.

Os deputados federais do PT Carlos Veras (PE), Carlos Zarattini (SP), Odair Cunha (MG) e Padre João (MG) estavam presentes à reunião da comissão e endossaram o convite a Silveira. Na prática, trata-se de uma convocação informal, já que, pelo acordo, o ministro terá de comparecer sob convite ou sob convocação.

Segundo apurou a Coluna, Alexandre Silveira ainda não foi formalmente informado do convite, mas tem a disposição em comparecer à comissão.