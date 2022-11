PT não quer ficar nas mãos de Lira, apesar de apoiar a sua reeleição

Publicidade

O PT deve oficializar nesta terça (29) o apoio à reeleição de Arthur Lira (PP-AL), mas trabalha para não ficar dependente dele e, por isso, deseja formar um bloco paralelo, que seja mais numeroso, para contrabalançar o poder do presidente da Câmara. “O mais importante agora é a gente montar uma base do governo. Isso não é em oposição ao Lira, mas acho que montar uma frente ou uma bancada que vá do PT ao PL é inviável”, afirma Lindbergh Farias (PT-RJ). Para isso, a adesão de legendas como o União Brasil, PSD e MDB ao projeto do PT é fundamental. Como o União declarou apoio a Lira, mas não se comprometeu em integrar o bloco dele, petistas veem chances de atrair a sigla, dando como garantia o apoio à reeleição do atual presidente.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Geraldo Alckmin e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

PISCA. A ideia é mostrar a Lira que o novo governo não vai tentar enfrentá-lo, ainda que haja desconfiança sobre como se portará o PP em 2023. Ciro Nogueira (PP-PI) tem dito a aliados que o governo Lula está mal organizado e, por isso, tem chances de não dar certo com tantas dificuldades na área econômica. Assim, manter distância pode ser um bom negócio.

METAMORFOSE. União Brasil e PSD, por seu turno, já deixaram claro para Lira e Nogueira que não têm intenção de ir para a oposição. “Ciro é governo. Ele é coerente. Quem muda é o governo”, diz Marcelo Ramos (PSD-AM).

BOCA. Aliados de Lira no PP creem que o PT blefa com o bloco paralelo para negociar melhor sua posição na mesa diretora da Câmara com Lira. O PT quer a CCJ e a Comissão de Fiscalização e Controle, além da relatoria do Orçamento de 2024 e a da PEC da Transição na Câmara.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do Brasil (PT)

CLICK. Ciro Nogueira (PP-PI), ministro-chefe da Casa Civil

O ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira (PP-PI) e o vice-presidente do União Brasil, Antonio Rueda, se encontraram no Estádio 974, no Catar, onde a Seleção Brasileira venceu a Suíça pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Foto: Reprodução

