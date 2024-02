PT pressiona Centrão a indicar aliados para presidências das comissões da Câmara

O Centrão entrou formalmente no governo Lula em setembro, com a indicação de André Fufuca (PP) para o Ministério do Esporte e Silvio Costa Filho (Republicanos) para comandar Portos e Aeroportos. Além deles, o União Brasil, desde o início do mandato, controla três ministérios: Comunicações, com Juscelino Filho; Integração Regional, com Waldez Goés; e Turismo, com Celso Sabino. Ainda assim, nem sempre o grupo trabalha em sintonia com o Planalto.

A prioridade da base governista, como adiantou a Coluna do Estadão, é emplacar um aliado na comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, para proteger o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, das ofensivas da oposição. No ano passado, Flávio Dino foi o alvo predileto do colegiado, que era comandado pelo deputado Sanderson (PL).

O cuidado com as comissões será redobrado neste ano porque o PT deve perder o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Um acordo selado nos bastidores prevê que o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro assuma o posto, hoje nas mãos do petista Rui Falcão.