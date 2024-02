PT programa festa de aniversário e cobra até R$ 20 mil por ‘jantar especial’ com presença de Janja

No anúncio, a secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, Gleide Andrade, afirma que o encontro será “um belo momento de confraternização”. Ela afirmou ainda que Janja “tem ajudado muito a organização da programação cultural do jantar”. Sobre os valores, Gleide afirmou que “quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos”.

Os petistas esperam a presença do presidente Lula, o que ainda não foi confirmado. Não será a primeira vez que o PT realiza evento com finalidade de angariar fundos para a legenda. No ano passado, o partido realizou uma festa junina com convites que custaram até R$ 5 mil. Os participantes também esperavam Lula, que não foi por recomendação médica.

O jantar de confraternização dos 44 anos do PT será no dia 20 de março, às 20h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), que fica no Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, Conjunto 63, lote 50 – Asa Sul, em Brasília.