PT quer indicar secretários em ministérios do MDB, que resiste à ingerência

Os atentados em Brasília pausaram as negociações por cargos e só nesta quarta (11) as conversas recomeçaram, com curto-circuito já previsto com o MDB. O PT tem um nome para a Secretaria Nacional de Habitação, subordinada a Jader Filho (MDB), nas Cidades. É Hailton Madureira de Almeida, indicado por Miriam Belchior. O MDB, por sua vez, não abre mão de apontar o escolhido.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, na sede do Ministério, em Brasília.

BALÉ. A mesma disputa ocorre nos Transportes, de Renan Filho (MDB). Líderes de partidos aliados procuraram o ministro para conversar sobre o Dnit, oferecido pelo PT sem consulta prévia ao MDB.

Após a publicação da nota, a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior informou que Hailton não é indicação dela, que prefere apontar um perfil em vez de nomes. O perfil desejado por Belchior é o de alguém ligado aos movimentos sociais de habitação e que tenha conhecimento e experiência no assunto, não o de um técnico da área fiscal.