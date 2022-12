O PT quer que a suplente do senador Wellington Dias (PI), Jussara Lima (PSD), se filie ao partido. Dias vai se afastar do Senado para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social e o partido não quer que a bancada fique desfalcada. O senador sinalizou que a suplente está disposta a se filiar ao PT.

BRASILIA DF NACIONAL 07-12-2022 NACIONAL SENADO PEC 32-2022 Senador eleito Wellington Dias (PT-PI) concede entrevista. Foto: Roque de Sá/Agência Senado