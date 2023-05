PT se alia a deputado da base de Tarcísio para aprovar emenda

O PT se juntou a integrantes da base de Tarcísio de Freitas na Alesp para conceder reajuste aos policiais além do anunciado pelo governador. O texto, de autoria do deputado estadual Major Mecca (PL), prevê um aumento de 20,7%, para os cargos de terceiro sargento e segundo tenente da PM. O texto original prevê 15% para essas categorias. Na terça, quando o projeto deve ser votado, os petistas tentarão aprovar um requerimento para que a emenda seja votada separadamente.

Posse do governador eleito Tarcísio de Freitas no palácio dos Bandeirantes. 01/01/2023 Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Mecca diz que a iniciativa deve ter apoio de mais integrantes da base de Tarcísio. A ideia tem apelo entre os deputados ligados às forças de segurança, já que beneficiaria grande parte dos policiais aposentados. Em reunião com parlamentares, o governador pediu para que não houvesse emendas, devido à falta de previsão orçamentária para gastos adicionais. O relator do projeto, Carlos Cezar (PL) negou todos os pedidos de alteração do texto.