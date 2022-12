PT se divide em votação para salvar orçamento secreto

A votação da resolução para salvar o orçamento secreto, nesta sexta (16), rachou o PT. Líder no Senado, Paulo Rocha (PT-PA) se absteve, embora tenha acompanhado a sessão.

O senador Paulo Rocha (PT-PA).

LAVAÇÃO. Após Renan Calheiros (MDB-AL) chamar o PT de “incoerente”, Reginaldo Lopes (PT-MG) devolveu na mesma moeda. “Acho estranho que o senador Renan venha dar lição ao meu partido, sendo que o partido dele encaminhou ‘sim’ em todas as votações. Espero que o Parlamento não traga para esta Casa as brigas de Alagoas”, disse, em referência à rusga de Renan com Arthur Lira (PP-AL)