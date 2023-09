PT tenta manter indicados no Ministério do Esporte após Lula entregar pasta a Fufuca

Em uma espécie de “epílogo” da reforma ministerial, PT e Centrão travam uma discreta negociação nos bastidores em torno de quem fica e quem sai do Ministério do Esporte. O presidente Lula demitiu a ex-atleta Ana Moser e entregou a pasta a André Fufuca (PP-MA), aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Mas o PT, que conseguiu blindar seus ministros na tramitação da reforma, quer manter no Esporte quadros indicados pelo partido.

O novo ministro do Esporte, André Fufuca. Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

Ana Moser não é filiada, mas trouxe petistas para seu entorno. “Número dois” da pasta, a secretária-executiva Juliana Agatt trabalhou em Araraquara com o prefeito Edinho Silva (PT) como secretária municipal de Governo, Planejamento e Finanças.

Já o secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do ministério, José Luiz Ferrarezi, é ex-vereador pelo PT em São Bernardo do Campo. Foi secretário de Esporte no município paulista e participou do governo de transição na área de esporte.

Fufuca ainda não decidiu se vai manter ou demitir os quadros do PT. “Ainda estou levantando tudo”, afirmou à Coluna sobre o processo de montagem da equipe. Nos bastidores da pasta, poucos acreditam na permanência dos petistas.

Embora o PT queira manter os filiados no Ministério do Esporte, o governo federal não pretende “comprar briga” por espaços no segundo escalão da pasta. O entendimento do Palácio do Planalto é que Fufuca precisa ter o direito de montar seu time, e a perda de espaços na pasta seria a “cota de sacrifício” do PT na reforma ministerial. Afinal, Lula não demitiu nenhum ministro petista para abarcar o Centrão no governo, como se cogitou.