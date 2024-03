PT tratora e intervém no diretório de Curitiba em nome de aliança com PSB

A executiva nacional do PT interveio no diretório do partido em Curitiba e informou que a tática eleitoral da cidade será discutida pelo diretório nacional. O ofício foi assinado pelo senador Humberto Costa (PT-PE), coordenador do Grupo Nacional de Trabalho Eleitoral, e enviado aos presidentes da sigla na capital e no Estado. O documento cancela a reunião do diretório local, que decidiria no próximo dia 7 por apoio a lançar candidato próprio ou compor chapa com candidatura de Luciano Ducci (PSB).

Uma ala do PT, liderada pelo deputado Zeca Dirceu e pelo ex-governador Roberto Requião, defende que a legenda tenha candidatura própria em Curitiba. Como mostrou a Coluna do Estadão, eles estavam batendo na porta de filiados em busca de apoio. Mas, como também adiantou a Coluna, a presidente nacional da sigla, deputada Gleisi Hoffmann quer apoiar o PSB em troca de apoio dos socialistas à sua candidatura numa eventual disputa pelo Senado, caso Sergio Moro (União) seja cassado pela Justiça Eleitoral.

Roberto Requião e Requião Filho assinam filiação ao PT com Gleisi Hoffmann e Lula no Paraná Foto: Eduardo Matysiak/Divulgação

PUBLICIDADE Oficialmente, o movimento não impede candidatura própria do PT. A reunião da executiva nacional que discutirá a tática eleitoral da sigla ocorrerá no dia 26 de março. Nos bastidores, a ala que defende a cabeça de chapa petista ainda tem esperanças de trazer a discussão de volta para a municipal. A deliberação da executiva sobre Curitiba ocorreu com base na Resolução da Comissão Executiva Nacional, publicada em 28 de setembro de 2023, que prevê esse tipo de ação também no Rio de Janeiro (RJ), João Pessoa (PB) e Recife (PE).

Zeca Dirceu reclama de desrespeito do PT e diz que soube da intervenção pela imprensa

O deputado Zeca Dirceu divulgou vídeo nas redes sociais criticando a decisão do PT. Ele disse que soube da intervenção pela reportagem da Coluna do Estadão e classificou a medida de “desrespeito”. Veja vídeo.