Protocolada nesta segunda-feira (28) no Senado, a PEC da Transição foi rebatizada por iniciativa do PT, que prefere chamá-la de PEC do Bolsa Família. É uma forma adicional de pressionar parlamentares a aderir à proposta, sob pena de parecerem ser contra o benefício social em momento de crise.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e oseu vice, Gerlado Alckmin (PSB). Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

