O PT decidiu que vai reservar R$ 2 bilhões do espaço aberto no Orçamento de 2023, com a PEC da Transição, para bancar o Auxílio Gás de R$ 112 no ano que vem. O reajuste no benefício foi feito por Bolsonaro na PEC Kamikaze, aprovada às vésperas da eleição, e venceria em 31 de dezembro.

O Presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) em Brasilia-DF, local das reuniões de trabalho da transição de governo. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO