Quase um terço da indústria terá troca de lideranças por idade nos próximos anos, diz CNI

O setor industrial precisará trocar seus líderes nos próximos anos. Cerca de 108 mil (29%) das 368 mil companhias industriais privadas do País têm pelo menos um sócio acima de 61 anos, o que significa que devem se aposentar em breve. O levantamento, ao qual a Coluna do Estadão teve acesso, será divulgado nesta quarta-feira, 27, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

PUBLICIDADE O resultado da pesquisa levou o instituto a organizar para 2025 uma “Jornada de Sucessão Empresarial” com o objetivo de preparar as novas lideranças para que consigam dar continuidade aos negócios na ausência de sócios seniores. De acordo com especialistas do setor, a geração que assumirá o comando das empresas precisa estar familiarizada com os conceitos da Indústria 4.0, que é a integração de tecnologias digitais focar em avanços tecnológicos e ter conhecimento de mercado. São essas competências que o IEL pretende impulsionar com a jornada de treinamentos no ano que vem.

Linha de produção em fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP) Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

“Os novos líderes podem assumir um papel de destaque no processo de transição, assumindo novas funções no quadro de sócios e contribuindo efetivamente para a continuidade dos negócios e o fortalecimento do setor industrial”, diz a coordenadora nacional do movimento Novos Líderes Industriais, Diana Castro.

O levantamento ainda aponta que 48 mil empresas do setor, quase metade das 108 mil que passarão pela transição, possuem apenas sócios na faixa etária próxima da aposentadoria. Ou seja, a mudança será completa nesses casos.

“A análise aprofundada desses dados permite uma compreensão mais clara do atual cenário do empreendedorismo no Brasil e fornece insights para o desenho de estratégias para apoiar as empresas industriais no processo de preparação das novas lideranças”, afirma o superintendente do IEL, Paulo Mol.