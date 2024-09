O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) foi quem mais apresentou emendas à regulamentação da reforma tributária. O projeto está em tramitação no Senado e, como mostrou a Coluna do Estadão, já superou a marca de 1.000 emendas, as sugestões de mudanças no texto que podem frear a tramitação. Só Mecias apresentou 123 delas.

Uma delas limita a cobrança de impostos de motoristas de aplicativos. Pela emenda, só 25% da renda bruta mensal do condutor pode ser considerada para fins de tributação.