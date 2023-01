“Quem tem histórico de sair demitindo ministro da Defesa é Bolsonaro”, diz Perpétua Almeida

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) descarta a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitir o ministro da Defesa, José Mucio, após atos golpistas em Brasília. “Quem tem histórico de sair demitindo Ministro da Defesa e comandantes, é Bolsonaro, não Lula”, disse.

Deputada Perpétua Almeida.

Membros do governo e do PT inciaram processo de fritura do chefe da pasta, a quem atribuem parcela de culpa pela invasão das sedes dos Poderes no último domingo (8). Ele classificou como democráticas as manifestações de bolsonaristas em frente aos quartéis do Exército e disse ter amigos acampados lá.

A parlamentar considera Mucio habilidoso na gestão de conflitos e prevê punições a militares que tenham participação ou omissão nos atos golpistas comprovadas mediante investigações.