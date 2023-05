Racismo contra Vini Jr. vai ser alvo de comissão geral na Câmara dos Deputados

Os ataques racistas contra o jogador Vinicius Jr. na Espanha serão tema de uma comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados, na próxima terça, 30. A embaixadora do país no Brasil, María del Mar Fernández-Palacios Carmona, será convidada a participar do debate.

O jogador Vinícius Júnior marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre o Liverpool. Foto: Javier Soriano/AFP

Um dos autores do requerimento, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), citou a recorrência de casos discriminação naquela liga de futebol. Jogadores como Ronaldo e Samuel Eto´o já foram atacados sem que tenha havido qualquer punição.

A Câmara aprovou ainda outras de dez propostas de apoio a Vinícius e de repúdio aos atos racistas cometidos contra ele durante no campeonato espanhol.