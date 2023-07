Randolfe Rodrigues se casa hoje e lista de convidados vai de Lula a Caetano Veloso

O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) se casa nesta sexta-feira, 28, com a advogada Priscila Barbosa. O presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva já confirmaram presença no evento. A lista de convidados da cerimônia, apurou a Coluna, contempla de políticos a artistas como Caetano Veloso e Chico Buarque.

Randolfe e a noiva Priscila Barbosa Foto: Instagram @randolferodrigues

A cerimônia será realizada no final da tarde, na mansão de Glória Pires e Orlando Morais, localizada no Lago Norte, bairro nobre de Brasília. Ministros reservaram horário na agenda para o evento. É o caso, por exemplo, de José Mucio (Defesa) e Alexandre Padilha (SRI).

Integrantes da cúpula do PT, como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann (PR), mas também representantes da chamada “frente ampla”, como o senador Renan Calheiros (MDB-AL), estarão presentes.

Outros parlamentares, que só retornariam na próxima semana com o fim das férias do Congresso, anteciparam o retorno ao Distrito Federal para prestigiar as bodas de Randolfe.