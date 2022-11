Raquel Lyra e Eduardo Leite participam de debate promovido pelo RenovaBR

Publicidade

O RenovaBR vai promover, em parceria com o Insper, debates com lideranças políticas e empresariais no próximo dia 8, como parte da formação da turma de deputados e senadores do movimento que se elegeu mês passado.

Raquel Lyra durante campanha em Pernambuco. Foto: ALEXANDRE GONDIM Foto: Alexandre Gondim

AULÃO. Os governadores eleitos Raquel Lyra (PSDB-PE) e Eduardo Leite (PSDB-RS), além do empresário Abilio Diniz e do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, são alguns dos palestrantes. O apresentador Luciano Huck também dará sua palavra sobre os desafios para que os vão estar na vida pública em 2023.