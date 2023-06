Raquel Lyra nega articulação que a deixaria sem vice no governo de Pernambuco

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), negou as especulações de que poderia lançar sua vice, Priscila Krause, (Cidadania) para concorrer à Prefeitura do Recife em 2024. “Nós temos um pacto de não largar a mão da outra”, afirmou à Coluna após participação no programa Roda Viva, na TV Cultura.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB). Foto: Divulgação/PSDB - 28-09-2022

Ela avalia duas possibilidades para estarem espalhando essa informação. 1. Tem gente que quer desestabilizar o governo estadual; 2. tem quem queria mesmo ela nessa disputa. “Mas não há chance”, descartou. Raquel e Priscila compõem a única gestão no país que tem governadora e vice mulheres.

A governadora é vista como uma das apostas do PSDB, da qual é vice-presidente, para salvar o partido, que tem perdido quadros e força política. A sigla faz parte de uma federação com o Cidadania.