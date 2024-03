Ratinho Jr. nega ter recebido convite formal do Republicanos e afirma: ‘estou feliz no PSD’

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), negou ter recebido convite formal para se filiar ao Republicanos e disse estar feliz na atual legenda. “Não tive nenhum convite formal do Republicanos. Aqui eles fazem parte da nossa base e é um partido importante. Mas estou muito feliz no PSD”, afirmou à Coluna do Estadão.

Ratinho admitiu, no entanto, que lideranças regionais defensoras dessa mudança poderiam estar ventilando a informação. "Acredito que possam ser lideranças do Republicanos aqui do Paraná que gostariam que isso acontecesse porque me dou bem com eles", avaliou. Procurado pela Coluna, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP), não quis comentar o assunto. "Eu não entro em confusão e nem em fake news, por isso não comento", pontuou.

Ratinho Jr., governador do Paraná Foto: Hélvio Romero/Estadão

Ratinho Jr. é opção na direita para a corrida presidencial de 2026

No PSD, Ratinho Júnior é uma opção para candidatura presidencial em 2026. “Se o PSD tiver um candidato à Presidência, será Ratinho Junior”, disse Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, na festa de 12 anos da sigla, em Brasília, no ano passado.

Kassab é secretário de Relações Institucionais do governo de Tarcísio de Freitas, que é filiado ao Republicanos e também é cotado para a corrida presidencial pela direita, como representante do bolsonarismo. Como o Republicanos também integra o governo Lula, a pressão é cada vez maior no PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, para ele mudar de sigla.

É nesse cenário que ocorrem os acenos do Republicanos do Paraná ao governador, numa sinalização de que o partido também o receberia com as mesmas condições para lançá-lo ao Planalto.