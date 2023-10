Reação de eleitor do Nordeste a nome de Ratinho Junior anima o PSD para disputa de 2026

O PSD chegou a uma constatação curiosa que anima o partido quando pensa numa eventual candidatura do governador do Paraná, Ratinho Junior, na eleição presidencial de 2026: seu nome, que, na verdade, é um apelido, alcança a simpatia do eleitor nordestino.

Levantamento feito pelo partido mostra que eleitores da Região associam o nome do governador ao do pai, o apresentador de TV Ratinho. “Se o PSD tiver um candidato à Presidência, será Ratinho Junior”, disse o presidente do partido, Gilberto Kassab, na festa de 12 anos da sigla, em Brasília.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, ao lado do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR) Foto: Andreza Matais/Estadão

Secretário de Governo de Tarcísio de Freitas, Kassab avalia, porém, que seria melhor fazer aliança com quem estiver na frente na disputa. Hoje, o PSD tem três ministérios no governo Lula.

Entre os correligionários, Ratinho Junior já é chamado de presidente. A Coluna presenciou várias dessas abordagens na semana passada. A reação do governador foi sempre a mesma: sorriu e evitou estender a pauta. “Falta muito tempo para as eleições”, dizia.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Charge do governador Ratinho Júnior (PSD-PR) Foto: Kleber Sales

No momento, o foco de Ratinho Junior no plano federal é a reforma tributária. Está na expectativa de uma reunião dos governadores do Sul e Sudeste com o relator, senador Eduardo Braga, na próxima terça-feira, 10.