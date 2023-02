A Lei Orçamentária de 2023 estipula que o reajuste de servidores do Executivo tem de ser linear – ou seja, não pode haver diferença entre as carreiras. A ministra Esther Dweck é quem negocia com os servidores.

BRASILIA DF 23/06/2016 POLITICA Comissão Especial do Impeachment 2016 (CEI2016) realiza reunião para ouvir testemunhas. Mesa (E/D): ex-secretária de Orçamento Federal, Esther Dweck (testemunha); relator da CEI2016, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Esther Dweck, ministra de Gestão e Inovação