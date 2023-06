Recado a Lira? Operação da PF em Alagoas gera mais um mal estar político

A operação da Polícia Federal realizada nesta quinta-feira (1º) contra grupo acusado de fraudar licitação para compra de equipamentos de robótica em Alagoas levantou suspeitas no entorno do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que a ação pudesse ser uma represália pelas derrotas impostas por ele ao Planalto.

O presidente da câmara, Arthur Lira (PP-AL). Foto: Pablo Valadares / Câmara

Isso porque um dos alvos das buscas foi seu ex-assessor Luciano Ferreira Cavalcante, que trabalhou com Lira quando o parlamentar era líder do PP. Antes, teve cargo comissionado no gabinete do senador Benedito de Lira (PP-AL), pai de Arthur.

A bancada do PT teme dificuldades na aprovação de outras medidas provisórias. Ainda há outras MPs na fila, como as que retomam os programas Minha Casa Minha Vida e Mais Médicos e a que reajustou o salário mínimo para R$ 1.320.

Questionados, deputados do partido negam que operação tenha relação com o tensionamento das relações entre o Planalto e a Câmara e dizem que a PF tem autonomia.