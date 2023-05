Rede se manifesta contra esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente

Partido de Marina Silva, a Rede Sustentabilidade repudiou, em nota, o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente. Como mostrou a Coluna, a alteração, que ainda depende de deliberação no Congresso, teve o aval de Lula e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Foto: Wilton Junior/Estadão — 24/05/2023

“Manifestamos nosso repúdio a qualquer iniciativa que retire atribuições fundamentais ao Ministério do Meio Ambiente ou a seus órgãos executores e colegiados. Nada de retrocessos! Avançar na agenda da sustentabilidade como parte da reconstrução do Brasil!”, diz o texto.

“Reafirmamos nossa confiança na liderança da Ministra Marina Silva no MMA e do Presidente Lula para conduzir os desafios ambientais do país neste momento de grave ameaça”, acrescenta a nota.

A Rede não tinha consenso, até ontem, para defender Marina na discussão sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas e evitou anunciar posicionamento formal do partido. Somente depois de o presidente Lula respaldar a decisão do Ibama defendida pela ministra é que o partido se expôs na discussão.

No texto, a legenda afirmou que “cabe aos órgãos da administração pública, em todas as esferas, inclusive do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, a devida autonomia para posicionamento técnico, sem interferências políticas, econômicas ou de quaisquer natureza”.