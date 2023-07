Reforma tributária vai atrasar análise de MPs de Lula no Congresso

A urgência do presidente da Câmara, Arthur Lira, em votar a reforma tributária vai atrasar a discussão de medidas provisórias do governo Lula. Uma delas é a elevação da faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 2.112 mil, prometida pelo petista durante a campanha. A instalação da comissão mista que discutirá a proposta foi adiada para a próxima.

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco ( PSD-MG) se reuniu em sua residência oficial com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad ( PT- SP), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), empresários e parlamentares para discutir a votação do arcabouço fiscal. 23/05/2023. Foto: Wilton Junior

Outra MP que terá sua discussão adiada é a que estabelece a retomada das obras de infraestrutura para a educação básica. O texto prevê que projetos cujos valores já tenham sido repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e que estejam paralisados sejam retomados.

O atraso, no entanto, não chega a preocupar o Planalto, já que foi necessário para cumprir o calendário de tramitação das pautas econômicas acordado entre Lira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com prioridade número um para a reforma tributária.

A fila de MPs é grande. Além das oito que já têm comissões instaladas, outras 13 aguardam para serem debatidas no Congresso.