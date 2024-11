Reginaldo Lopes pede apoio do Planalto para destravar PEC do fim da escala 6x1 proposta por ele

Segundo apurou a Coluna, o argumento de Lopes é que, se o tema tiver de ser tratado no Congresso, a base deve ser a sua proposta de 2019. Sua PEC (221/2019) já está em andamento e aguarda a designação de um relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados. Já a proposta de Erika Hilton ainda precisa reunir o número necessário de assinaturas. A psolista não deve participar da reunião com Padilha.

A PEC de Lopes também visa reduzir a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. Embora o tema seja visto de forma positiva por alguns integrantes do governo, ele ainda gera divisões no Planalto – que adota cautela antes de decidir se apoiará a medida e se endossará o texto de Lopes ou o de Erika que, atualmente, conta com maior apoio nas redes sociais.

O governo federal ainda pretende estudar com mais profundidade o impacto econômico da medida, especialmente considerando os possíveis efeitos sobre o mercado de trabalho. Além disso, avalia se apoiar uma pauta como essa, considerada populista, pode contribuir para melhorar a imagem do presidente junto aos eleitores.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), liderado por Luiz Marinho (PT), declarou em nota que considera que a questão deve ser tratada “em convenção e acordo coletivo entre empresas e funcionários”. No entanto, a pasta afirmou que vê com bons olhos a possibilidade de redução da jornada de 44 horas semanais.