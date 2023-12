Regulação do mercado de carbono antes da COP 28 atrasa e conta com pressão de Marina

O Brasil foi para a COP 28 sem ter votado uma de suas principais pautas: o projeto de regulação do mercado de carbono. Muitos impasses permeiam a discussão do texto que está na Câmara dos Deputados. Uma das polêmicas é sobre a criação de um órgão para regulamentar e fiscalizar as políticas do setor. Há pressão do Ministério do Meio Ambiente para ser responsável por esse controle.

Aliel Machado (PV-PR) é o relator do projeto que regula o mercado de carbono no Brasil Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O relator, o deputado Aliel Machado (PV-PR), prevê no texto comando político do Ministério da Fazenda sobre o mercado regulado de carbono, portanto as ações não ficam centralizadas sob o guarda-chuva de Marina Silva. Na semana passada ele se reuniu com o ministro Fernando Haddad para discutir a pauta e afirma que já há entendimento da maioria dos parlamentares e apoio no Planalto para votar dessa forma.

“Como relator, estou buscando a melhor solução possível. A demanda é que assuntos que envolvam o meio ambiente fiquem com o MMA e assuntos que envolvam o mercado fiquem com a Fazenda”, diz Aliel Machado à Coluna.

Procurado, o Ministério do Meio Ambiente não se manifestou.