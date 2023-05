Relatar a CPMI dos atos é um fardo que Eduardo Braga não quer

Depois do atropelo que foi a confirmação da instalação da CPMI dos Atos, já não é certo que o líder do MDB, Eduardo Braga (AM), será o relator. Mas, em vez de isso causar incômodo, dizem os mais próximos a ele que será um alívio para o senador, que teria muito mais interesse de ter o nome escolhido para relatar o arcabouço fiscal.

Foto: André Dusek/Estadão

A insatisfação do senador com a falta de habilidade dos líderes do governo já não é segredo no Congresso. Porém, Braga também costuma ressaltar que o MDB é um partido de palavra e vai ajudar o Governo. Ou seja, se ele for escalado para a missão na CPMI, irá cumprir. O problema é que é sabido.