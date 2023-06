Relator dá conselho a Zanin um dia antes de sabatina; saiba qual

O relator da indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF), senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), falou com o advogado na véspera da sabatina, que será nesta quarta-feira (21), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Na conversa, Zanin informou que iria se recolher mais cedo para estar descansado durante as inquirições, que podem se estender por horas. Veneziano disse, então, que era bom o advogado “preservar a voz”.

Veneziano e Zanin, no Senado. Foto: Instagram

Diferente das últimas semanas, o indicado do presidente Lula ao Supremo não esteve no Senado no dia anterior à sabatina.

Se depender de Veneziano, no entanto, Zanin não precisará se manifestar por muito tempo. O relator pretende fazer de quatro a cinco perguntas. Ele também espera que a sabatina seja rápida.

Como mostrou a Coluna, Veneziano foi escolhido como relator como forma de proteger Zanin.