Relator da reforma diz que questiona há 70 dias qual a carga tributária atual. “Ninguém sabe”

A reclamação de que se paga muito imposto no Brasil independe do setor, mas ninguém consegue informar, exatamente, a carga tributária paga pelo brasileiro. A reclamação é feita pelo relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM). Ele afirmou à Coluna que vem fazendo esse questionamento, sem resposta até o momento.

“Há 70 dias pergunto e ninguém me responde: ‘qual é a carga tributária efetiva que se paga hoje no País?’. Os ditos 28% ou 27% representam a previsão de alíquota para o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), mas ninguém paga essa alíquota nominal por causa dos incentivos, da elisão fiscal”, comenta Braga, que pretende entregar o relatório no dia 4 de outubro.

O SENADOR EDUARDO BRAGA. FOTO: ED FERREIRA/ESTADÃO

Um dos principais objetivos da reforma tributária é simplificar o sistema tributário brasileiro, unificando a cobrança de impostos municipais, estaduais e federais, na expectativa de redução do custo operacional das empresas. O IVA concentra a arrecadação de impostos no produtor.

“Não estamos apenas fazendo a migração da origem para o destino nesta reforma, mas transformando essa arrecadação em um sistema único, apostando que vai dar certo”, resume Braga, ainda em conversa com a Coluna.

O senador externa, porém, sua preocupação com as exceções à alíquota. “No final do dia, não tem café da manhã, almoço ou jantar grátis. A sociedade precisa saber quanto custa, pois quem vai pagar é o contribuinte”, defende Braga.

Em busca de consenso

Continua após a publicidade

Eduardo Braga reconhece que “a reforma não será a solução para todos os problemas do país”, mas se articula para entregar um relatório consensual, de forma a garantir sua aprovação no plenário. A previsão era entregar o parecer antes do dia 4, mas o senador ampliou o número de audiências sobre a reforma, atendendo a uma demanda também do setor de serviços.

“Não represento a maioria do Senado. Posso dar minha opinião, mas como relator vou ter de construir um consenso. Na democracia, às vezes, a gente pensa em algo maravilhoso, mas não tem como aprovar”, diz o relator. Em outras palavras, Braga diz que uma reforma aprovável é melhor que reforma alguma.

IVA

O Imposto de Valor Agregado (IVA) é um dos principais pontos da reforma e visa deixar a tributação sobre o consumos mais simples e transparente para o consumidor. “A tributação do consumo é muito alta e representa quase 75% da carga tributária, algo que não se repete no mundo. Se o pessoal acha IVA de 25% a 27% alto, é muito melhor que o que temos hoje”, defendeu o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, no final de agosto, durante o Fórum Internacional Tributário.