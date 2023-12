Relator da sabatina de Dino prepara ‘cavalo de pau’ na política do Maranhão; entenda

Nas palavras de aliados, o senador Weverton Rocha (PDT) planeja dar um “cavalo de pau” na política do Maranhão. Ele, que concorreu ao governo do Estado em 2022 com o apoio do PL de Bolsonaro, agora deve buscar aproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visando as eleições de 2026. O primeiro gesto para concretizar esse movimento foi seu empenho na relatoria da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Weverton Rocha chegou ao Senado após apoio de Dino, mas apoiou concorrente do ministro da Justiça no pleito de 2022 Foto: Reprodução/ Flávio Dino no Facebook

Weverton já tentava se reaproximar de Dino, que governou o Maranhão de 2015 a 2022, desde o fim das eleições passadas, de acordo com interlocutores. Eles já foram aliados. Em 2018, Weverton chegou ao Senado com apoio de Dino, mas eles romperam em 2022, quando o senador concorreu ao governo contra o sucessor do socialista, Carlos Brandão (PSB), que se elegeu em primeiro turno.

O cálculo é que a associação ao bolsonarismo não rendeu bons frutos a Weverton no Estado onde 71% dos votos válidos foram dados a Lula no segundo turno da eleição presidencial. Nas eleições de 2026, serão duas vagas ao Senado e tanto Weverton quanto Eliziane Gama (PSD) precisarão renovar o mandato. Ela já conta com o apoio expresso do presidente Lula. Lideranças do PCdoB, antigo partido de Dino, já estão se abrindo à possibilidade de reconciliação com o senador.