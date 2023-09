Relatora quer acareação de Mauro Cid com Jair Bolsonaro para ‘gran finale’ da CPMI

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) protocolará ainda nesta manhã pedido de acareação de Mauro Cid com Jair Bolsonaro. A relatora considera o tête-àtête o gran finale para uma CPMI que deve apresentar seu relatório em 17 de outubro.

O ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Adriano Machado/Reuters

“Tal encontro simultâneo entre esses dois personagens, com oportunidade de darem sua versão para os fatos, é essencial para os trabalhos da CPMI, tendo em vista a homologação da delação de Mauro Cid e o conjunto probatório em poder da comissão parlamentar de inquérito, dados estes todos relacionados aos eventos golpistas ocorridos entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023″, comentou Eliziane à Coluna.

No pedido de acareação, ela afirma que um dos desdobramentos mais importantes alcançados pela CPMI do 8 de janeiro foi a vinculação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, com os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.

“Aparentemente, tal vinculação não se deu por motu próprio, mas no estrito cumprimento de ordens superiores, aparentemente antijurídicas”, justifica Eliziane no pedido.