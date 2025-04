Renan Filho tenta convencer Lula a bater martelo da B3 mais forte que Tarcísio

O ministro dos Transportes, Renan Filho, quer ver o presidente Luiz Inácio Lula da Silva bater o martelo da B3, a Bolsa de Valores em São Paulo, mais forte que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Sua expectativa é de que Lula esteja presente no próximo leilão de concessão rodoviária marcado para o dia 30 deste mês.

PUBLICIDADE Interlocutores afirmam que o presidente quer acompanhar o leilão pessoalmente, mas ainda não confirmou agenda. Se o petista partir para a martelada, será para comemorar a concessão de trecho das BRs 040 e 495 entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. “Bater martelo, muita gente bate. Mas o presidente Lula está é batendo recorde de investimento públicos, privados e de leilões de concessão para elevar a qualidade infraestrutura nacional”, disse Renan Filho à Coluna do Estadão. Em 2023, no inicio de seu governo, Tarcísio de Freitas viralizou ao bater sete vezes e quase quebrar o martelo da B3, no leilão do trecho norte do Rodoanel. A assessoria disse que o ato fazia parte de uma brincadeira que ele costuma fazer ao final de todos os seus leilões.

Quando esteve à frente do Ministério da Infraestrutura, segundo sua assessoria, Tarcísio fez 84 certames e ao final sempre havia o desafio de “quem bate o martelo mais forte”.

O embate em relação à concessão das rodovias vai muito além da brincadeira do martelo. Tarcísio é hoje considerado o adversário com maior potencial para enfrentar Lula nas eleições de 2026. E um dos esforços do governo Lula é tirar do opositor a marca de eficiência na área de infraestrutura.

O governo Lula mantém a meta de realizar 15 leilões neste ano. A eventual presença do presidente no leilão seria uma forma mostrar aliança entre público e privado e dizer que a atual gestão fortalece os investimentos públicos e amplia também a capacidade de atrair investimentos privados.

Renan Filho reafirmou na última semana a meta de realizar 15 leilões neste ano. “Esse é o melhor caminho para a gente melhorar mais rápido a nossa infraestrutura”, disse em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro.

Segundo o ministro, o modelo de concessões vem amadurecendo e garantindo que os investimentos sejam sustentáveis ao longo do tempo, com regras claras, metas de desempenho e retorno adequado para o setor privado. “Os novos contratos trazem mais equilíbrio, com tarifas mais realistas e obrigações bem definidas. Isso dá segurança para quem investe e melhora o serviço para o usuário”, afirmou.

Renan Filho também mencionou que, ao lado dos leilões, o governo está revisando contratos antigos buscando maior efetividade e reequilíbrio econômico-financeiro. “Estamos olhando para frente, mas também corrigindo o que precisa ser ajustado. Tudo isso com foco em gerar empregos, atrair mais investimentos e acelerar o desenvolvimento regional”, disse.

Os leilões previstos pelo Ministério dos Transportes para este ano, segundo ele, estão distribuídos por todas as regiões, com foco em rotas que favoreçam o escoamento da produção nacional. A estratégia é facilitar o acesso aos principais portos do Sudeste e do Arco Norte — este último concentrado nos estados do Pará e do Maranhão, responsáveis atualmente por cerca de 30% das exportações do País.