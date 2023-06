Renan quer distância da polêmica que Janones tenta criar com CPMI do 8 de Janeiro

Depois de ser surpreendido pelo deputado André Janones (Avante-MG) sobre o anúncio de uma possível apuração paralela da CPMI do 8 de Janeiro, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) fez questão de espalhar por meio de seus interlocutores que está fora dessa.

Foto: André Dusek

Calheiros chegou a ser sondado para fazer ‘lives’ analisando os trabalhos do colegiado com Janones e o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ). Mas, além de querer distância de qualquer tema ligado à CPMI, o senador alagoano não se agrada com as polêmicas em que Janones se envolve nas redes sociais.