Representante dos militares, ministro da Defesa vai à festa do partido comunista

A presença do ministro da Defesa, José Múcio, no jantar de 101 anos do PCdoB rendeu comentários nas rodas de conversa dos convidados, que acharam inusitada a participação do representante dos militares na festa dos comunistas. Alguns lembraram que o fato não era nenhum absurdo, já que o próprio partido comandou a pasta, com Aldo Rebelo, no primeiro governo de Lula.

O ministro da Defesa, José Múcio, e a presidente do PCdoB, a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, na festa de 101 anos do partido. Foto: Divulgação

Além de Múcio, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Nísia Trindade (Saúde) e Ester Dweck (Gestão) marcaram presença.