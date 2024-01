Ricardo Nunes: apoio de Bolsonaro não é motivo para Marta migrar para o PT

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), avalia que o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à sua reeleição não é motivo para Marta Suplicy voltar para o PT e compor chapa com Guilherme Boulos (PSOL). Como mostrou a colunista Vera Rosa, do Estadão, a sinalização do ex-presidente ao emedebista aumentou a expectativa de saída da secretária municipal de Relações Internacionais.

“Sempre deixei claro que eu gostaria de ter o apoio de Bolsonaro. Como desejo apoio do governador Tarcísio, do PL, do Republicanos, do Podemos, do PSD. Não há nada anormal e nada novo nesse processo”, afirmou em entrevista a Rádio Eldorado e Coluna do Estadão.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

O prefeito disse que Bolsonaro não condicionou seu apoio à indicação do vice na chapa, mas confirmou que o ex-presidente e o governador Tarcísio de Freitas terão peso na indicação.

Nunes não vê motivo para DR com Marta Suplicy

Para o prefeito Ricardo Nunes não há motivo para chamar Marta para uma conversa sobre a tentativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de atrai-la para o PT novamente e para ser vice de Boulos. “Não tive da parte da Marta nenhum comentário a respeito. Não estou levando como algo concreto. Ela retornando das férias, vamos ter as conversas que temos no dia a dia do nosso trabalho. Tenho confiança na Marta”, ressaltou.

Marta, que é secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, está de férias até o dia 15 de janeiro e tem mantido silêncio sobre as abordagens petistas.

Para Nunes, eventual mudança de Marta da sua gestão para a oposição juntamente com o PT seria muito radical. “Não tem sentido Marta fazer uma mudança dessa”, concluiu.