Ricardo Nunes vence Boulos em disputa sobre câmeras no centro de São Paulo

O PSOL, de Guilherme Boulos, sofreu uma derrota para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nesta terça-feira (23). A Justiça derrubou a liminar obtida pelo partido que havia suspendido a instalação de câmeras inteligentes na cidade. O programa, batizado de Smart Sampa, é uma das principais esperanças de reduzir a violência no Centro e aumentar a popularidade do atual mandatário.

Com a decisão, a licitação que estava prevista para esta terça deve ser realizada na próxima segunda-feira (29). Ainda cabe recurso. A bancada feminista do PSOL na Câmara Municipal, responsável pela ação, alega que o projeto fere a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ao violar a privacidade da população, e tem viés discriminatório.

A juíza Paola Lorena refutou o argumento e afirmou que “não há evidência de que a implementação de vídeo monitoramento reforce eventual discriminação racial ou social”. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Polícia Militar terão acesso às imagens.

O programa chegou a estacionar no Tribunal de Contas do Município (TCM-SP) no ano passado após queixas de entidades da sociedade civil sobre possível prejuízo às populações pretas e pardas.

Nunes tenta aumentar sua popularidade para se consolidar como o nome da centro-direita na eleição de 2024. O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) é o favorito do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem apoio de parte do PL.

Com apoio de Lula, Boulos deve unir a esquerda na capital paulista e já tem histórico de bom desempenho na campanha de 2020, quando perdeu para Bruno Covas (PSDB) no segundo turno e teve 40,62% dos votos válidos.