Ricardo Nunes vai fazer reforma fatiada de secretariado e calcula quatro mudanças; veja quais

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), terá de trocar secretários neste primeiro semestre porque parte de sua equipe vai disputar as eleições em outubro, mas quer avançar pontualmente nas mudanças em vez de anunciar uma reforma ampla. “Para aqueles que serão candidatos, o prazo é de seis meses antes da eleição, mas vou fazendo aos poucos, em etapas”, disse à Coluna do Estadão.

No momento, Nunes trabalha com a expectativa de quatro mudanças: o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Bezerra (PSDB); a secretária de Cultura, Aline Torres (PSDB); o Chefe de Gabinete da SPObras, Taka Yamauchi; e o presidente da São Paulo Urbanismo, César Azevedo.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Foto: TABA BENEDICTO/ESTADÃO

Apesar das articulações políticas na oposição para a secretária de relações internacionais da prefeitura, Marta Suplicy, voltar para o PT e ser vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL), o prefeito não trabalha com essa hipótese, por ora. “Não tive da parte da Marta nenhum comentário a respeito. Não estou levando como algo concreto. Ela retornando das férias, vamos ter as conversas que temos no dia a dia do nosso trabalho. Tenho confiança na Marta”, disse à Rádio Eldorado e Coluna do Estadão.

Nunes evita falar sobre o que fará com os cargos entregues a partidos da base que optarem por candidatura própria e aposta na manutenção da aliança atual na eleição. Além do União Brasil, que tem pré-candidatura de Kim Kataguiri, um grupo do PSDB defende lançar candidato próprio.

Mas, como mostrou a Coluna do Estadão, integrantes do União Brasil preparam uma rasteira em Kim. Já entre os tucanos, a pressão pela manutenção dos cargos municipais é mais forte que a ideia de lançar nome à Prefeitura.

Fato é que, ao adotar a estratégia de fatiar a reforma do secretariado, Ricardo Nunes fica com mais mobilidade para negociar apoio e fazer mudanças para além de quem vai concorrer.