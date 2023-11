Rodrigo Garcia diz a amigos do PSDB que encerrou vida pública e tem nova meta profissional

O ex-governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) disse a amigos do PSDB que encerrou sua vida política. Advogado, o tucano está cursando uma pós-graduação em Direito Tributário e quer integrar conselhos de empresas. Ele passou um ano nos Estados Unidos após deixar o governo paulista, para “descomprimir” dos tempos de pressão em mandatos eletivos.

Mas Garcia segue de olho na política. Ele avalia que Guilherme Boulos (PSOL) vai levar a Prefeitura de São Paulo se a direita não se unir em torno de Ricardo Nunes (MDB). Sobre a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), quem apoiou no ano passado contra o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que aprova com ressalvas à “inexperiência”.

O tucano, no entanto, garantiu aos amigos com quem se encontrou nesta semana que não estará em palanques no ano que vem.

Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo. Foto: Alex Silva/Estadão

Rodrigo Garcia assumiu o comando de São Paulo em 2022, quando o ex-governador João Doria renunciou ao cargo para disputar a Presidência, o que não se concretizou. O advogado tentou a reeleição, mas não chegou ao segundo turno.