Rodrigo Jorge Moraes é eleito presidente do Movimento de Defesa da Advocacia

“Restringir as sustentações orais é restringir a voz do jurisdicionado. As sustentações orais são uma garantia fundamental da ampla defesa e do devido processo legal. Qualquer limitação imposta pelo CNJ pode comprometer a plena atuação da advocacia e o direito das partes a um julgamento justo”, afirmou o advogado.

Em setembro passado, o CNJ aprovou uma regra que prevê que todos os julgamentos colegiados poderão ser virtuais, por decisão do relator do caso. O Conselho Federal da OAB pediu a suspensão da regra, que classificou como “limitação ao direito de defesa”, o que foi negado pelo presidente do CNJ, ministro Luís Roberto Barroso. Barroso deu de até seis meses para os tribunais se adequarem à resolução.