Rogério Marinho critica política fiscal de Lula e indica a empresários ‘pecado original’ do governo

Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) alertou empresários de diversos setores, esta semana, sobre o aumento da dívida do Brasil. Num jantar com representantes dos setores de tecnologia, infraestrutura, saúde, energia e varejo ele criticou a falta de controle de gastos públicos e apontou o “pecado original” da atual gestão: a PEC da Transição.

Para o senador bolsonarista, a gastança autorizada na PEC em dezembro de 2022, pouco antes do início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas já negociada com a equipe do novo governo, foi o ponto de partida para levar o País ao cenário atual que inibe investimentos. "Em 2022, o governo impôs ao Congresso Nacional uma mudança constitucional que permitiu um acréscimo no Orçamento de 2023 de quase R$ 200 bilhões sem receitas que correspondesse a esse aumento de despesas. Isso levou o governo a aumentar taxas e a criar impostos", disse Marinho no encontro promovido pelo grupo Esfera Brasil, na segunda-feira, 10. Em dezembro de 2022, durante o governo de transição entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), o Congresso ampliou o teto de gastos em R$ 145 bilhões por um ano, para que permitir ao Executivo manter o pagamento do Bolsa Família em R$ 600 e incluir o repasse adicional de R$ 150 por família com criança de até seis anos.

Marinho comparou o perfil da dívida nas gestões Bolsonaro e Lula e disse que o governo anterior entregou o País numa condição melhor na relação dívida-PIB.

“A relação da dívida-PIB, que tínhamos recebido em 75% e entregamos em 71%, já está em 78%, embicada para cima. O perfil da dívida está se deteriorando, com um prazo cada vez menor e com um juro cada vez maior. No ano passado, pagamos mais de R$ 830 bilhões de juros”, afirmou o senador, acrescentando: “Novos investimentos estão sendo procrastinados, porque perdemos a segurança jurídica, a clareza das regras”.