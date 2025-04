Rosângela Moro mira Lula e quer tornar crime de responsabilidade o apoio a regimes ditatoriais

A proposta da deputada, à qual a Coluna do Estadão teve acesso, caracteriza como crime de responsabilidade “apoiar, por meio de atos diplomáticos, militares ou de omissão destes, que impliquem apoio oficial ou não a governos, regimes ou organizações que notoriamente violemos princípios fundamentais da democracia e dos direitos humanos”. Ao ser acusado de crime de responsabilidade, o presidente pode sofrer impeachment, como ocorreu com Dilma Rousseff e Fernando Collor de Mello.

Rosângela afirma que a postura de neutralidade internacional do Brasil tem sido colocada em risco por decisões do governo que indicam possível “condescendência” com regimes não democráticos. “Nesse contexto, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem demonstrado uma postura particularmente controversa ao apoiar o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, cuja legitimidade é amplamente contestada pela comunidade internacional”, diz o projeto.

Para Rosângela, Lula deveria ter adotado uma postura crítica em relação a Maduro, mas optou por uma “abordagem diplomática que, na prática, favoreceu o governo venezuelano”. Ela também critica a posição de Lula em relação ao Hamas, que vive uma guerra com Israel na Faixa de Gaza.