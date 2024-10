Sabesp: Carlos Piani assume, reúne superintendentes e vai anunciar nova diretoria em fato relevante

O executivo Carlos Piani assumiu nesta terça-feira (1º) o comando da Sabesp. O novo presidente iniciou a gestão privatizada da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, maior do setor no País. No primeiro dia de gestão, ele deu expediente na sede da empresa, reuniu superintendentes e falou da carreira e dos objetivos gerais, segundo apurou a Coluna do Estadão. A expectativa é de que a Sabesp anuncie ainda nesta terça, em fato relevante, os demais integrantes da diretoria, definidos em reunião do seu Conselho de Administração.

Piani substituiu Andre Salcedo, após a finalização do processo de desestatização da empresa. O grupo Equatorial tornou-se o acionista de referência da empresa de saneamento paulista, com a compra de 15% de suas ações por R$ 6,9 bilhões em julho passado. Piani foi eleito em decisão unânime do Conselho no último dia 25. A nova administração assume com a determinação de alcançar a universalização do saneamento em todos os municípios atendidos. A companhia atende mais de 28 milhões de clientes, com fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em 375 municípios paulistas.