Sabesp: saiba o que Tarcísio pensa sobre posição do Supremo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 7, estar confiante no Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que a “manobra” da oposição para tentar barrar a privatização da Sabesp no STF “não preocupa”. Avisou que ele tratará do tema diretamente com o Supremo e pessoalmente com os ministros.

“Estamos confiantes no STF. Despachamos sempre em todas as ações do Estado no STF. Inclusive, costumo sempre despachar pessoalmente (com os ministros)”, afirmou à Coluna. No mesmo dia da votação da privatização Sabesp, inclusive, Tarcísio esteve no STF, mas afirmou à Coluna que a pauta não tinha relação com o projeto, mas com questões tributárias que já estão em andamento.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Foto: Celio Messias / Governo do Estado de SP

Os opositores de Tarcísio preparam uma ação direta de insconstitucionalidade (Adin), com a alegação de que a privatização da Sabesp só poderia ser discutida em Proposta de Emenda Constitucional e não por projeto, como mostrou a Coluna. O argumento já foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça de Sao Paulo, mas deputados petistas acreditam que há ambiente mais favorável no STF.

Tarcisio rebate a argumentação da oposição e diz que a proposta de privatização da Sabesp está bem fundamentada juridicamente. “O argumento de que uma emenda constitucional seria necessária é extremamente frágil. A própria Constituição do Estado permite as alienações autorizadas por lei. Estamos bem seguros em relação aos passos que foram dados”.

O governador também disse não temer que o imbróglio jurídico afugente investidores. “Os investidores que conhecem o assunto e entendem o processo, sabem que se trata de manobra”, concluiu.