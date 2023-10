Saiba o que Rogério Marinho vai pedir a Zanin em reunião no STF

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, deixará de lado a campanha aberta que fez contra a indicação do ministro Cristiano Zanin ao Supremo Tribuna Federal (STF) para apelar ao mais novo integrante da Corte que atenda aos seus interesses no Rio Grande do Norte.

Os dois vão se reunir às 17h30 da próxima segunda-feira, 17, para discutir o processo movido por um aliado de Marinho no Rio Grande do Norte. A ação em pauta foi apresentada pelo primeiro-suplente do PL no cargo de deputado estadual, Paul Cliveland. Ele pede a Zanin a derrubada de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que ordenou a retotalização dos votos no Estado após tornar inelegível o deputado eleito pelo PL, Wendel Fagner.

Com a retotalização, a vaga de deputado estadual conquistada pelo PL passou a ser disputada na Justiça por um candidato do PSDB, que reivindica o cargo. Agora que o caso chegou ao STF, Marinho entrará em campo para reforçar os argumentos apresentados por Cliveland na ação - ou seja, que os votos dados ao deputado inelegível deverão ser mantido em favor do PL em vez de serem invalidados.

Além de líder da oposição, Marinho também é presidente do diretório do PL no Rio Grande Norte, sendo este um fator importante para colocar de lado as diferenças com Zanin em busca de assegurar a vaga conquistada pelo partido. Durante a campanha do ministro à vaga no STF, o senador chegou a dizer que apresentaria uma ação contra a sua nomeação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por, segundo ele, ferir o princípio da impessoalidade, o que acabou não acontecendo. O parlamentar ainda afirmou que votaria contra a sua indicação.