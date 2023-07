Saiba o salário do presidente do IBGE

O próximo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, hoje presidente do Instituto Lula, pode receber um salário de R$ 26.587,59 do governo federal. Essa é a remuneração do atual chefe do IBGE, Cimar Azeredo Pereira, de acordo com dados do Portal da Transparência.

O futuro presidente do IBGE, Márcio Pochmann. Foto: Agência Brasil

Por escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com apoio da ala mais à esquerda do PT, Pochmann foi confirmado nesta noite como futuro presidente do IBGE. Isso apesar da resistência da ministra do Planejamento, Simone Tebet, a quem o órgão de estatísticas é subordinado, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Como mostrou a Coluna, o presidente do Instituto Lula ainda é criticado por setores importantes da economia, que o consideram um “terraplanista econômico”.

Pochmann é um economista desenvolvimentista e foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) de 2007 a 2012. À época, teve sua gestão criticada.