Saiba qual o esporte favorito do ministro que irá substituir Ana Moser

De passaporte carimbado para o governo Lula após ser vice-líder na Câmara do governo Bolsonaro, o futuro ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA), tem o futebol como seu esporte favorito. Em campo, é centro-avante - justamente aquele que atua no ataque entre a direita e a esquerda. “Os outros dizem que jogo bem”, brincou Fufuca à Coluna.

O futuro ministro do Esporte, André Fufuca. Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Aos 34 anos, o deputado vai substituir na Esplanada a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, que conquistou a primeira medalha olímpica da seleção brasileira nos jogos de Atlanta, em 1996, e, desde sua aposentadoria dos ginásios, se dedica à causa do esporte. Em entrevista ao Estadão, a ex-atleta confessou frustração em ser substituída na reforma ministerial apesar de suas entregas, apís uma decisão política tomada apenas por homens.

O presidente Lula selou a reforma ministerial para abarcar PP e Republicanos no governo. O ministro Márcio França, outro aliado do PT, foi desalojado de Portos e Aeroportos para assumir a pasta a ser criada, o Ministério da Micro e Pequena Empresa, e dará lugar ao deputado federal Silvio Costa Filho (Republiucanos-PE).