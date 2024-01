‘Saidinha’: Aliados de Nunes querem resgatar voto de PSOL e Tabata na campanha eleitoral

Com o aumento da criminalidade no centro do debate político, a saída temporária de presos, a “saidinha”, promete entrar com força nas eleições municipais deste ano. E com esse gancho, os aliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), prometem resgatar os votos contrários do PSOL de Guilherme Boulos e da deputada federal Tabata Amaral (PSB), principais adversários do pré-candidato à reeleição, ao projeto de lei que acaba com o instrumento.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Foto: LUIZ GUADAGNOLI/SECOM SP