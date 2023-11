Salles espera carta para sair do PL e articula delegado como vice na chapa em São Paulo

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) tem dito a aliados que espera receber, nesta semana, uma carta do partido para se desfiliar sem ter risco de perder o mandato. Ele recebeu aval do ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer o movimento e lançar candidatura à Prefeitura de São Paulo, em 2024, e já se movimenta para escolher um vice.

O deputado Ricardo Salles (PL-SP). Foto: VINICIUS LOURES/AGÊNCIA CÂMARA

Nos bastidores sinaliza a intenção de compor chapa com o deputado Delegado Palumbo (MDB). Chama atenção, porque ele é do mesmo partido do atual prefeito, Ricardo Nunes, que disputará a reeleição e negocia a vice com o PL.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, avisou a Salles que não colocará nenhum empecilho para que ela faça a migração e continue na sua atuação na Câmara dos Deputados. Ricardo Salles não conseguiu apoio do partido para ser o candidato do partido no ano que vem.