São Paulo: Campanha de Boulos tenta colar crescimento de Nunes na conta da máquina pública

Nunes, em levantamento do Datafolha feito em agosto do ano passado num cenário com outros pré-candidatos, aparecia com 24% de intenção de voto. Ainda nos bastidores, a campanha de Boulos tenta se manter otimista e destaca que o deputado tem 14% de intenção de voto na pesquisa espontânea, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados. O atual prefeito tem 8% nesse recorte.

Outro destaque do levantamento que deve ser utilizado pela campanha de Boulos é que 64% considera que a gestão de Ricardo Nunes fez menos que o esperado em São Paulo. Enquanto isso, o clima é de otimismo no MDB, que até então tinha receio de que o desconhecimento da população sobre o atual gestor atrapalhasse sua campanha pela reeleição.

“O paulistano está entendendo o grande trabalho do Ricardo Nunes. Ele sempre procurou ser reconhecido pelo trabalho e não por palavras. Ricardo cuidou das pessoas na pandemia, segurou o crescimento da cidade na crise e, agora, está focando na melhoria da qualidade de vida do paulistano. É um excelente prefeito, um administrador do tamanho de São Paulo, e as pesquisas começam a mostrar isso”, afirmou o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi.

A pesquisa Datafolha ouviu 1.090 eleitores de São Paulo entre a última quinta-feira, 7, e sexta-feira, 8. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.